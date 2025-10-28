Il Governatore del Distretto 108Ia3 Mauro Imbrenda in visita al Lions Club Loano Doria del

Loano. Venerdì 24 ottobre il Lions Club Loano Doria ha ricevuto la visita del Governatore Mauro Imbrenda del Distretto 108Ia3.

“La serata ha visto non solo una grande partecipazione di soci, ma è stata un incontro piacevole, amichevole e costruttivo in un ambiente di serenità, amicizia ed allegria, che non ha tralasciato la parte formale ed istituzionale che l’occasione richiedeva”, spiegano dal Club.

Al tavolo della presidenza, oltre al presidente Santiago Vacca, il Primo Vice Governatore la socia Nicoletta Nati, la presidente di Circoscrizione Danila Spirito, il presidente di zona Luca Russo.

Presente anche il Leo Club Loano Doria guidato da Davide Ferraro.

L’incontro è stato preceduto dall’incontro del Governatore con il consiglio direttivo del Club che gli ha relazionato i services realizzati e quelli in corso d’opera.

Durante la serata il socio Marco Careddu ha ricevuto un riconoscimento per Club Excellence riferito al suo anno di presidenza, 2023/2024 e la pin conferitagli dal Governatore.

Quest’ultimo ha inoltre espresso parole di compiacimento per la struttura del Club, sottolineando l’importanza dell’amicizia legata al “Servire” e per tutti i progetti che vengono portati avanti con grande impegno.