Il goal di Turone, Nicolò, salva il Savona: “Andiamo in vantaggio ma ci perdiamo in piccolezze”

Il goal del definitivo 3 a 0 alla Sampierdarenese. Ma soprattutto il goal del 3 a 3 al 96′ contro il Little Club James. Un punto amaro, perché il Savona conduceva 2 a 1 a fine primo tempo e i due goal subiti (2-2 e 3-2) non sono stati da squadra top del campionato quale sono gli Striscioni. L’incornata del nipote d’arte di nonno Ramon – ex Roma tra le altre e presente in tribuna – evita la sconfitta e chissà che non si possa rivelare comunque pesantissima alla fine della corsa.

Nicolò Turone, classe 2006, oltre alla porta centra anche il punto dei difetti messi in mostra dal Delfino nel pomeriggio genovese: “Dobbiamo cercare di mantenere alta l’attenzione. Andiamo in vantaggio ma ci perdiamo in piccolezze. Il goal all’ultimo ci ha salvati, alla fine un punto è meglio di zero”.

Qualità ma tenacia da chi è cresciuto giocando qualche metro più indietro rispetto alla posizione di trequartista: “Per me questo è un ruolo nuovo. Sono stato abituato nel settore giovanile del Vado a giocare mezzala o come play davanti alla difesa. In questi due anni di prima squadra mi sono dovuto abituare a posizioni nuove. Mi adeguo, se devo fare la punta o il trequartista lo faccio”.

Infine, i consigli di nonno Ramon Turone sull’importanza della settimana: “Quando torno a casa mi spinge sempre a dare di più, anche in allenamento. Giocare con i tifosi è bellissimo. Li ringrazio per esserci sempre e speriamo di portare più punti la prossima volta”.

A proposito. Chissà se gli ultras interromperanno la protesta e sosterranno la squadra domenica alle 18 all’Olmo-Ferro contro la capolista Sestrese. Due settimane fa, i tifosi avevano disertato in segno di protesta per le condizioni del Bacigalupo e per l’ennesimo trasloco rispetto al campo designato per le partite di casa, il Chittolina, indisponibile perché anche il Vado gioca in casa.