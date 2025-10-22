Il Dego vince il derby, Frumento dolceamaro: “Vittoria di gruppo, ma senza campo l’obiettivo è la salvezza”

Il goal di Strazzacapa consente al Dego di imporsi 1 a 0 contro l’Altarese nel derby della quarta giornata della Prima Categoria. La formazione di mister Ermanno Frumento sale quindi a 7 punti e si posizione a ridosso della zona playoff.

“Come tutti i derby – esordisce il tecnico – è stata una partita molto calda. Sono molto contento per la vittoria, ma obiettivamente dovevamo andare in vantaggio nel primo tempo quando abbiamo avuto grosse occasioni da goal. E nel secondo tempo, quando siamo andati in vantaggio di un uomo, non abbiamo giocato benissimo. Alla fine, anche con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a vincere una partita molto sentita”.

“Di positivo – prosegue – c’è il fatto che la squadra ha lottato su ogni pallone su un campo estremamente difficile. Ma l’aspetto più positivo è che i giocatori che sono subentrati, tra cui Strazzacapa l’autore del goal, lo hanno fatto in modo straordinario. Questa è la forza del gruppo”.

L’alluvione che ha spazzato via il Perotti non ha comunque fatto demordere il Dego, che nelle settimane seguenti è riuscita ad accaparrarsi le prestazioni sportive di un bomber come Elvis Metalla. Tuttavia, il fattaccio spinge Frumento a riconsiderare gli obiettivi: “Avessimo avuto il nostro campo, avremmo potuto provare a guardare avanti. Oggi invece dico che dobbiamo salvarci il più presto possibile”.