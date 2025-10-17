  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fede

Il Cordone di san Francesco in pellegrinaggio a Savona

La reliquia sarà esposta nella chiesa dei Frati Cappuccini

Generico ottobre 2025

Savona. Lunedì 20 ottobre la comunità dei Frati Minori Cappuccini accoglierà la reliquia del cordone di san Francesco d’Assisi. Si tratta di una porzione del cingolo che il fondatore dell’omonimo ordine e compatrono d’Italia portava alla vita. L’oggetto sacro è custodito ad Assisi ma spesso viene portato in pellegrinaggio in varie comunità religiose e luoghi di culto ed esposto alla venerazione dei fedeli.

In tale circostanza la fraternità di via san Francesco d’Assisi, nel quartiere Villetta, celebrerà in chiesa alle ore 17:30 il santo rosario e alle 18 la messa. A seguire si reciterà il vespro. Alle 21 avrà luogo una veglia di preghiera con gli scritti e le “Laudi” del santo.

Il cordone, o cingolo, è un simbolo per la famiglia francescana: i suoi tre nodi rappresentano infatti i voti principali dell’ordine, ovvero obbedienza, povertà e castità. Esso cinge il saio, simbolo dello stile di vita povero dello stesso Francesco.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.