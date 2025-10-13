Il sindaco di Millesimo alla corte del principe Alberto per l’anniversario dei Siti Storici Grimaldi di Monaco,

Millesimo. Il 10 ottobre il Sindaco Francesco Garofano, in rappresentanza del Comune di Millesimo, ha preso parte alle celebrazioni ufficiali per il decimo anniversario della fondazione dell’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

Il Comune di Millesimo, esprime sincera gratitudine per l’ingresso in questa prestigiosa associazione, come commenta il primo cittadino: “Un riconoscimento che ci onora profondamente e valorizza un legame storico che affonda le sue radici nel Medioevo, quando Aurelia Del Carretto sposò Lanfranco Grimaldi, Vicario di Provenza, dando origine alla discendenza che porta fino ad oggi. Entrare a far parte dell’Associazione significa per Millesimo condividere un progetto di promozione culturale e turistica di respiro internazionale, capace di unire territori e tradizioni sotto un’eredità comune”.

“L’auspicio è quello di riuscire, nei prossimi anni, ad ospitare ufficialmente Sua Altezza e fargli conoscere e scoprire le peculiarità del nostro borgo”, conclude Garofano.