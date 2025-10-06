Il Cengio fa due su due. Chiarlone: “Bravi ma non complichiamoci la vita”

Due su due per il Cengio di mister Loris Chiarlone in campionato. Ancora una vittoria con il minimo scarto dopo l’1 a 0 sul campo della San Filippo Neri. Ma questa volta decisamente più pirotecnica visto il 3 a 2 finale maturato al Salvi contro l’Oneglia. La cronaca del match qui.

Il mister granata non si fa abbagliare dalla classifica: “Partita a tratti giocata molto bene. Purtroppo a volte ci complichiamo la vita. Anche domenica scorsa è andata così. Avanti di due goal, abbiamo concesso un rigore. Non so se c’era ma poco cambia, dobbiamo evitare che gli avversari arrivino lì. Il goal al 95′ non lo conto nemmeno, un piccolo errore che vedremo”.

“Resta una buona prestazione, di coraggio – prosegue -. Saranno tutte partite come questa, giocate sul filo e nelle quali bastano pochi minuti di deconcentrazione per essere punito. Dobbiamo trovare maggiore continuità nei 90 minuti“.

“Sono molto contento – conclude -, ma soddisfatto lo sarò alla fine del campionato se riusciremo ad esprimerci al meglio. Penso che a far la differenza oggi è stata la qualità. Quando eravamo messi bene, le nostre qualità sono uscite fuori come nel terzo goal, secondo me bellissimo“.