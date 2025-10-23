Il 28 ottobre la seconda tappa della campagna “Vicini a te, lontani dall’influenza”, l’iniziativa di vaccinazione antinfluenzale di Asl2

Savona. E’ martedì 28 ottobre la seconda tappa della campagna “Vicini a te, lontani dall’influenza“. Il camper mobile di Asl 2 questa volta toccherà i comuni di Garlenda, Ortovero e Arnasco.
L’unità mobile porta direttamente nei comuni coinvolti dal progetto team sanitario completo (medico, infermiere, autista), attrezzature per la conservazione dei vaccini e spazio dedicato per l’osservazione post-vaccino.
L’iniziativa intende garantire il diritto alla prevenzione anche nei comuni più isolati, ma anche in comuni più centrali per le persone che hanno comunque difficoltà a spostarsi.
E’ possibile ricevere la vaccinazione con accesso libero (senza prenotazione) oppure prenotandosi tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it.
Nel dettaglio, il 28 ottobre, il team di Asl 2 sarà a:
– Garlenda dalle ore 9.30 alle 11.30, in Borgata Ponte in Borgata Nuova, nei pressi dell’ufficio postale;
– Ortovero dalle ore12.30 alle 14, in viale Alla Chiesa, 18 all’esterno dell’Enoteca Regionale;
– Arnasco dalle ore 14.30 alle 16, davanti all’ambulatorio di prossimità, dietro al palazzo del comune.
Le prossime date:
– 7 novembre: Calice, Magliolo, Giustenice
– 11 novembre: Sassello, Pontinvrea, Stella S.Giovanni
– 18 novembre: Calizzano, Bardineto, Murialdo
– 25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale
– 2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli
– 9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno
– 12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)