Grande successo della formazione scuola-lavoro in Spagna dei ragazzi del liceo linguistico Chiabrera

Savona. Domenica 14 settembre ha avuto inizio il prima formazione scuola lavoro ex PCTO, della durata di due settimane, del liceo classico linguistico Chiabrera di Savona in collaborazione con la Cámara de Comercio para Industria Italiana para España, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo linguistico, a cui hanno partecipato 37 studenti e 5 docenti.

Quella che si prevedeva essere un’avventura linguistica, lavorativa e vitale ha offerto tanti spunti, ma anche molte situazioni di distinto tipo da dover affrontare, tanto che definirla solamente avventura non può rendere l’idea di tutto ciò che docenti e alunni hanno affrontato in ogni singolo giorno vissuto nella stupenda metropoli, capitale spagnola, qual è Madrid.

Le due settimane sono trascorse con entusiasmo e grande impegno, infatti dopo il viaggio in autobus e aereo non privo di fatica, vista anche la grandezza dell’aeroporto di Barajas, il gruppo si è diretto verso la fermata di Nuevos Ministerios, dove le famiglie che avrebbero ospitato i ragazzi attendevano insieme al referente per la CCIS Spagna di Madrid (Cámara de Comercio para Industria Italiana para España), partner del progetto con il Liceo. Tale progetto prevedeva l’impegno degli alunni partecipanti presso distinte attività lavorative quali: negozi di souvenir, agenzie di viaggi, scuole di lingue, librerie, ONG e hotel; i docenti invece hanno avuto il ruolo di “supervisori” al fine di seguire da vicino le situazioni lavorative per essere pronti a fornire assistenza di ogni tipo ai partecipanti.

L’avvio dell’esperienza ha previsto il conoscersi con i gestori e/o titolari delle attività che avrebbero impegnato i partecipanti, che allo stesso tempo hanno potuto vivere due settimane da madrileni, lavorando e conoscendo la vita e la celebre movida della capitale spagnola insieme con le famiglie ospitanti e spostandosi quotidianamente con l’efficiente rete metropolitana di trasporti. Ciò ha sicuramente rappresentato un’occasione per riflettere anche sulle eventuali future scelte di proseguire gli studi presso università europee, oltre all’utilizzo quotidiano della lingua studiata. Anche i docenti hanno, non solo, dovuto affrontare e discutere di scelte educative e formative generate dagli eventi, ma hanno potuto visitare la Scuola Italiana Statale di Madrid, incontrando il dirigente scolastico e i docenti, alcuni dei quali provengono dalla nostra città: ciò ha rappresentato un’occasione di scambio e di crescita professionale importante e l’inizio di nuove collaborazioni.

Il valore aggiunto di questo progetto è stato quello di unire lingua straniera studiata al lavoro in un contesto di autonomia: valori che fanno crescere gli studenti a tutto tondo rendendoli cittadini del mondo e portando nella pratica ciò che imparano nei banchi di scuola. Infatti, tutti gli studenti partecipanti hanno mostrato impegno, solerzia e serietà nello svolgimento delle attività in cui erano interessati, tanto che i docenti hanno ricevuto quotidianamente elogi dai responsabili delle attività dove operavano ma anche dalla stessa CCIS per l’operato e la puntualità con cui sempre si è saputo rispondere alle varie situazioni che si proponevano.

Durante il tempo libero dal lavoro e, soprattutto, nel fine settimana, i docenti hanno proposto attività culturali per conoscere la città: le attività previste hanno interessato le visite dei musei Prado e Reina Sofía seguite poi da una passeggiata didattico-culturale e da una pomeridiana distensiva nel parco El Retiro.

In conclusione è stata un’esperienza che ha cresciuto e formato ogni studente, arricchendo le loro conoscenze sulla lingua e cultura spagnola, permettendogli di confrontarsi costantemente con la lingua che studiano e mettendosi in gioco in ambito lavorativo, vivendo in famiglia e spostandosi in una metropoli in forma autonoma ma, soprattutto, regalando loro tanta magia, che tutt’ora brilla nei loro occhi e che gli farà da tesoro nel resto della vita.