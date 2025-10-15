Giustenice, in municipio un incontro su “Funghi e rischi per la salute: l’importanza del micologo”

Giustenice. Il Comune di Giustenice ed il Consorzio agro-forestale-funghi di Giustenice organizzano, per venerdì 17 alle 21 presso la sala consiliare del municipio, l’evento dal titolo “Funghi e rischi per la salute: l’importanza del micologo”.

L’evento si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi derivanti dal consumo di funghi epigei spontanei in un’ottica di promozione della salute. Verranno descritte varie specie fungine con un focus su quelle di maggior consumo, quelle tossiche e mortali ed i cosiddetti “confondibili”, che sono spesso causa di intossicazioni per le caratteristiche organolettiche simili ai funghi commestibili.

Altro tema importante riguarderà la figura del micologo istituita ai sensi del decreto ministeriale numero 686 del 29 novembre 1996 e dell’ispettorato micologico, le sindromi ed intossicazioni più comuni (organi bersaglio, sintomi), il pronto intervento in caso di intossicazione.

I relatori della serata saranno: il dottor Fabrizio Boccardo, micologo e presidente del Coordinamento delle associazioni micologiche piemontesi, valdostane e liguri; il dottor Davide Traverso, micologo e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.