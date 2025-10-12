Giustenice. Si è conclusa questa mattina a Giustenice la tre giorni di esercitazione degli uomini afferenti al Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana.

Nella tre giorni, sul territorio del comune di Giustenice si sono svolte una serie di esercitazioni allo scopo di mantenere la prontezza operativa.

Si è trattato, nello specifico, di uno speciale addestramento in ambiente boschivo su tecniche di soccorso sanitario e cartografia, che hanno visto quindi un contingente di personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana impegnato in alcune esercitazioni pratiche sul campo, svolte anche in ambienti impervi.

Il sindaco Mauro Boetto rivolge “un particolare ringraziamento a tutti gli intervenuti, ad iniziare dai consiglieri regionali Sara Foscolo, Rocco Invernizzi e Angelo Vaccarezza. Grazie al sindaco di Borgio Verezzi Dacquino, al consigliere comunale di Pietra Ligure Cavalleri, al Gruppo degli Alpini e dei Marinai d’Italia. Grazie anche alla nostra Polizia Municipale ed ai volontari comunali della Protezione Civile. Infine un doveroso ringraziamento per quanto fatto, per l’ottima riuscita della manifestazione, agli uffici comunali ed ai consiglieri comunali di Giustenice”.