  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
La corsa rosa

Giro d’Italia 2026, l’annuncio di Enzo Grenno: “Torna in Liguria”

Dopo un anno di assenza ritorna la corsa ciclistica nella nostra regione

Giro D'Italia 2026 Liguria
L'installazione ad Andora per l'arrivo della tappa nel 2024

Il Giro d’Italia torna in Liguria. Lo svela Enzo Grenno, il dirigente sportivo savonese è stato anche quest’anno incaricato dall’amministrazione regionale a tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica che giungerà alla 109^ edizione.

“Sì, torna in Liguria – afferma Grenno -, il desiderio era farlo passare nel 2025 visto che la Liguria è Regione europea dello Sport. Non è stato possibile ma siamo felici di poter coronare l’anno in corso con l’annuncio del ritorno della corsa rosa“.

Inizialmente – svela Grenno – la Liguria non era nei piani. Grazie alla disponibilità del presidente regionale Bucci, del vicepresidente Piana e degli assessori Ferro e Lombardi, è stato possibile raggiungere questo obiettivo”.

Nel 2024, il territorio savonese aveva visto l’arrivo di tappa ad Andora (qui la photogallery). Quest’anno, si va verso un arrivo di tappa e una partenza di tappa in Liguria. Stando alle prime indiscrezioni, l’arrivo di tappa – partenza dalla Toscana – dovrebbe essere a Chiavari. L’obiettivo è permettere ai ciclisti di arrivare in volata, cosa possibile nel tratto tra Lavagna e Chiavari. Una tappa che coinvolge quindi i territori di La Spezia e Genova.

Il lavoro di Grenno è volto a cercare di coinvolgere tutte e quattro le nostre province. Ecco quindi che la partenza di tappa potrebbe essere nell’imperiese per poi coinvolgere la provincia di Savona e terminare nell’alto Piemonte.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.