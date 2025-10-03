Giro d’Italia 2026, l’annuncio di Enzo Grenno: “Torna in Liguria”

Il Giro d’Italia torna in Liguria. Lo svela Enzo Grenno, il dirigente sportivo savonese è stato anche quest’anno incaricato dall’amministrazione regionale a tenere i rapporti con RCS, il gruppo che organizza la corsa ciclistica che giungerà alla 109^ edizione.

“Sì, torna in Liguria – afferma Grenno -, il desiderio era farlo passare nel 2025 visto che la Liguria è Regione europea dello Sport. Non è stato possibile ma siamo felici di poter coronare l’anno in corso con l’annuncio del ritorno della corsa rosa“.

“Inizialmente – svela Grenno – la Liguria non era nei piani. Grazie alla disponibilità del presidente regionale Bucci, del vicepresidente Piana e degli assessori Ferro e Lombardi, è stato possibile raggiungere questo obiettivo”.

Nel 2024, il territorio savonese aveva visto l’arrivo di tappa ad Andora (qui la photogallery). Quest’anno, si va verso un arrivo di tappa e una partenza di tappa in Liguria. Stando alle prime indiscrezioni, l’arrivo di tappa – partenza dalla Toscana – dovrebbe essere a Chiavari. L’obiettivo è permettere ai ciclisti di arrivare in volata, cosa possibile nel tratto tra Lavagna e Chiavari. Una tappa che coinvolge quindi i territori di La Spezia e Genova.

Il lavoro di Grenno è volto a cercare di coinvolgere tutte e quattro le nostre province. Ecco quindi che la partenza di tappa potrebbe essere nell’imperiese per poi coinvolgere la provincia di Savona e terminare nell’alto Piemonte.