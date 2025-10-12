Giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro, Calà (Cgil): “Salute e sicurezza garantite solo se migliora la qualità del lavoro”

Liguria. “Salute e sicurezza sul lavoro potranno essere garantite solo se ne verrà migliorata la qualità”. Così il segretario generale della Cgil Liguria in occasione della 75esima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Per la Cgil “salute e sicurezza sul lavoro possono essere garantite solo migliorando la qualità stessa del lavoro che oggi, come dimostrano i dati sugli infortuni e quelli delle ispezioni, resta un obiettivo lontano che chiama in causa le istituzioni”.

“Per Maurizio Calà “la mancanza di una regia pubblica di controllo, prevenzione e repressione rispetto al lavoro nero, grigio e a salute e sicurezza sul lavoro sono ben fotografate dai tassi di irregolarità riscontrati dall’Ispettorato del Lavoro”.

“Questa realtà dovrebbe interrogare e preoccupare le istituzioni: sono tutte condizioni che insieme a lavoro precario e subappalto a cascata rappresentano il terreno fertile dove nascono le storture del mercato del lavoro ed è compito della Regione Liguria invertire questa tendenza investendo maggiormente sulla qualità del lavoro”.