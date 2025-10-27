Vado, il tris al Varese è servito ed è mini fuga. Roselli: “Non è merito del passaggio al 4-4-2 ma dei giocatori”

Non esiste giocare bene o giocare male. Esiste giocare “giusto”. Parola di Giorgio Roselli. E il suo Vado sta giocando giustissimo visto che la vittoria 3 a 1 sul Varese in rimonta porta i rossoblù a +9 sui lombardi, a +5 sul Chisola secondo e a +7 sul Ligorna terza forza del torneo. Domenica a Genova, l’occasione per affossare proprio il Ligorna spedendolo a -10.

“Grande squadra e grande spirito – esordisce l’allenatore -. I ragazzi hanno interpretato alcune cose che abbiamo cambiato con una felicità e semplicità che mi ha sorpreso. Per esempio Syll è passato da fare il quinto di destra a fare il quarto alto a sinistra. Per un 2007 che l’anno scorso era nella Juniores non è cosa da poco, è un ragazzo che vuole imparare”.

Un avvio complicato, con il Varese che era passato in vantaggio, ma il Vado ha saputo reagire: “Non voglio dire che aver cambiato sistema di gioco ci ha portato alla vittoria. Però ci ha permesso di accorciare alcune distanze. Non è assolutamente per questo che abbiamo vinto. Merito dei ragazzi che hanno fatto una partita straordinario”.

Ora la classifica inizia ad assumere contorni particolarmente positivi: “Non mi aspettavo questo distacco. Questa vittoria vale tantissimo. Le partite sono tutte tiratissime, come a Sestri Levante quando abbiamo vinto al 90′. Si rischia contro tutte le squadre”.