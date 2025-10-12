Giordano, Ligustri e Stefanì: “Ceriale senza una guida, maggioranza priva di legittimità politica: il sindaco si dimetta”

Ceriale. “​A Ceriale la politica non è sprofondata: si è dissolta in un paradosso che offende l’intelligenza dei cittadini. Il 10 ottobre 2025 non sarà ricordato come il giorno di un ‘inciucio’, ma come la data di un clamoroso cortocircuito che ha messo a nudo la crisi irreversibile non solo della maggioranza, ma della politica locale stessa”. Così i consiglieri comunali di Ceriale Luigi Giordano, Nadia Ligustro, Marcello Stefanì.

“​In una manciata di ore abbiamo assistito a un teatro dell’assurdo. Da un lato, il gruppo civico CerialeSi, attraverso i suoi rappresentanti Antonello Mazzone e Fabrizio Dani, diramava una nota ufficiale dalla granitica certezza: ‘Restiamo all’opposizione, è una scelta coerente con il mandato elettorale’. Una posizione che definiva un eventuale ingresso in maggioranza come ‘politicamente distante’ dalla volontà popolare. ​Poche ore dopo, la realtà si è capovolta. Lo stesso Mazzone, seguito dal consigliere Dani, ha annunciato il suo ingresso personale in maggioranza. Una mossa che non rappresenta solo un tradimento del mandato ricevuto, ma una smentita pubblica della propria stessa parola, data appena poche ore prima. Questo cortocircuito dimostra che a Ceriale la coerenza è un bene di lusso, persino all’interno dello stesso schieramento”.

“​A rendere il quadro ancora più desolante è il movente di questa capriola politica, ammesso con disarmante candore dallo stesso Mazzone. L’idea iniziale, ha spiegato, era quella di offrire un appoggio esterno per poter ‘tenere in scacco la maggioranza con qualsiasi capriccio’. Se le fondamenta della nuova stabilità poggiano sulle macerie di un ricatto fallito, allora non siamo di fronte a una manovra politica, ma a un’operazione fondata sul più puro cinismo”.

“​Appare quindi patetico il tentativo di giustificare il ribaltone con la formula inflazionata del ‘bene del paese’, accusando chi si oppone di agire per ‘rivincita’ o ‘sete di potere’. La sete di potere, qui, è evidente solo in chi svende la propria coerenza e il proprio mandato per una poltrona. La verità è una: la sindaca, per sopravvivere politicamente, ha dovuto imbarcare pezzi di un’opposizione che prima ha tentato di rovesciarla e che poi ha sconfessato se stessa davanti all’intera città”.

Secondo i consiglieri “​Ceriale non ha più una guida. È in mano a un’assemblea frammentata, dove la parola data non ha valore e le alleanze nascono e muoiono nel giro di un pomeriggio. Di fronte a questo caos ingovernabile, l’unica via per restituire dignità alle istituzioni è porre fine alla farsa. ​Sindaco, prenda atto che questa maggioranza non ha alcuna legittimità politica, poiché si regge sul tradimento del voto dei cittadini. Si dimetta. Un commissario, oggi, sarebbe garanzia di maggiore serietà”.