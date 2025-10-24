Gestione dei parcheggi a Tpl, Cisl Savona: “I 10 lavoratori devono essere assunti direttamente da Tpl, tutelare i posti di lavoro”

Savona. “I lavoratori di Ata e della cooperativa Ma.ris. devono essere assunti direttamente da Tpl, senza strade alternative”. E’ questa la richiesta dei sindacati, espressa da Danilo Causa, Fit Cisl Savona, questa mattina durante l’incontro tra il Comune di Savona, Tpl, Ata e LegaCoop in vista del passaggio della gestione dei parcheggi in capo a Tpl Linea.

“Deve essere trovata una soluzione rapida, tutte le parti si sono impegnate a chiudere entro il 30 ottobre. Abbiamo abuto tempo di farlo in questi mesi, siamo sconcertati di essere ritrovati a farlo a pochi giorni dal passaggio. Dobbiamo tutelare i posti di lavoro, i 3 di Ata e i 7 dei Ma.ris.”.

“E’ importante garantire la continuità contrattuale e reddituale – aggiunge Causa – per i lavoratori Ata e garantire l’applicazione del contratto di riferimento ai lavoratori Ma.ris. Devono avere pari dignità”

Giovedì si terrà un secondo incontro: “Auspichiamo sia l’occasione per chiudere. In caso contrario chiederemo la proroga di un mese”.