Gelosia per una foto su Instagram, chiesto rito abbreviato per il tentato omicidio in Darsena

Savona. Accoltellamento a giugno nella Darsena di Savona: chiesto il rito abbreviato per l’imputato C.P.

Si è svolta nei giorni scorsi l’udienza di ammissione al rito abbreviato chiesta dai difensori di C.P. (avvocati Simona Poggi e Massimiliano Ricordini) accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento avvenuto a fine giugno in cui era rimasto vittima D.G. savonese di 28 anni, difeso dall’avvocato Alessandro Parino.

Il Gip Emilio Fois ha quindi rinviato al 4 febbraio per la discussione disponendo l’acquisizione della cartella clinica della vittima dell’aggressione che, stando a quanto riferito dalla difesa, “ha subito diversi interventi a seguito delle coltellate subite”.

L’episodio era stato il secondo dopo che l’imputato l’aveva già colpito la vittima con un bastone, nelle settimane precedenti, cagionandogli lesioni gravi al braccio e alla schiena: alla base di tutto una vicenda futile di gelosia per una foto postata su Instagram.

“Ci siamo costituiti parte civile nel procedimento penale per essere parte attiva del processo: il mio assistito è stato vittima di una violenza inusitata e auspichiamo una severa condanna dell’aggressore”, ha dichiarato il legale Parino.