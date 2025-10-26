Furto al PAM Local di Albenga: intervento dei carabinieri

Albenga. Furto questa mattina, intorno alle 11, al PAM Local di via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Albenga.

Due persone – secondo una prima ricostruzione – avrebbero preso tonno, pane, pizza e alcolici e, dopo aver messo il cibo dentro lo zaino, sarebbero usciti senza pagare.

I due uomini sono scappati dopo che una commessa – che aveva notato i loro movimenti dalle telecamere – ha provato a fermarli.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e aver visionato le immagini delle telecamere interne, le due persone sono state individuate e fermate in piazza del Popolo con la refurtiva. Una di loro è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso.