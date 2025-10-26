  • News24
In mattinata

Furto al PAM Local di Albenga: intervento dei carabinieri

Sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere e fermati in piazza del Popolo con la refurtiva

Generico ottobre 2025
I militari e le auto dei carabinieri in via dei Mille, nei pressi del PAM

Albenga. Furto questa mattina, intorno alle 11, al PAM Local di via Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Albenga.

Due persone – secondo una prima ricostruzione – avrebbero preso tonno, pane, pizza e alcolici e, dopo aver messo il cibo dentro lo zaino, sarebbero usciti senza pagare.

I due uomini sono scappati dopo che una commessa che aveva notato i loro movimenti dalle telecamere – ha provato a fermarli.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e aver visionato le immagini delle telecamere interne, le due persone sono state individuate e fermate in piazza del Popolo con la refurtiva. Una di loro è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso.

 

