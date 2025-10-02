Frecce Tricolori, l’abbraccio di Varazze alle famiglie dei militari deceduti nell’incidente aereo e all’Aeronautica

Varazze. Tutta la città si stringe intorno ai familiari dei militari che hanno perso la vita nell’ indicente aereo di ieri a Sabaudia e a tutta l’ Aeronautica.

”Siamo vicini, con profondo dolore, – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – per la tragica scomparsa, avvenuta ieri, del Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, appena diciannovenne.

In segno di rispetto e vicinanza, l’Aero Club di Savona ha comunicato l’annullamento dell’Air Show 2025 e dell’esibizione delle Frecce Tricolori prevista per domenica 5 ottobre.

“La nostra Amministrazione – prosegue – concorda pienamente con questa decisione e si unisce al dolore dell’Aeronautica e delle famiglie colpite. Contestualmente, è stato cancellato anche il raduno GP Days dedicato alle Moto Guzzi. Resta invece confermato l’intero programma del Premio Alpino dell’Anno 2025 nelle giornate del 3, 4 e 5 ottobre”. Sono giorni di dolore e rispetto. Ma le Frecce torneranno nel cielo di Varazze”

“Siamo già in stretto contatto con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica per programmare un nuovo grande evento a Varazze nel 2026 – aggiunge il primo cittadino -. Un abbraccio sincero va a tutti i membri dell’Aeronautica Militare, con i quali condividiamo in queste ore cordoglio e vicinanza”.

Non è la prima volta che le Frecce Tricolori saltano l’appuntamento con la Riviera ligure. Già nell’ottobre 2020, infatti, l’Aero Club Savona e della Riviera Ligure aveva dovuto annullare le esibizioni previste a Imperia e ad Alassio. L’annuncio ufficiale arrivò a ridosso dell’evento: una decisione inevitabile, dettata sia dalla proroga dello stato di emergenza da Coronavirus fino al 15 ottobre, sia da ragioni di buon senso legate a quella che restava un’emergenza sanitaria a tutti gli effetti. Anche perché si sarebbe trattato di gestire quattro giorni di grande afflusso, contando anche le prove, con la prospettiva di oltre centomila spettatori radunati lungo la costa.

Un altro stop era arrivato nel maggio 2023, ma in circostanze ben diverse e decisamente più drammatiche. Dopo la tragedia avvenuta in provincia di Udine, nella quale perse la vita il capitano della Pattuglia Acrobatica Nazionale Alessio Ghersi, fu infatti annullata l’esibizione delle Frecce Tricolori in programma ad Andora il 7 maggio.

