Finale Ligure. Domenica 26 ottobre il tratto di via Aurelia a Capo San Donato tornerà finalmente a doppio senso di marcia. E’ quanto annunciato poco fa dall’amministrazione comunale finalese al termine dell‘incontro e del sopralluogo tecnico con Anas: al centro proprio la situazione viaria sulla strada statale, ancora soggetta ad una viabilità alternata e regolata da impianto semaforico.

Secondo quanto appreso, nella ore notturne tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre l’Aurelia sarà completamente chiusa al traffico veicolare per ultimare gli interventi propedeutici alla riapertura a doppio senso.

In particolare, saranno spostati i blocchi del bypass, sarà realizzata la segnaletica stradale e sarà effettuato un restyling dell’asfaltatura del collegamento viario.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune ha seguito la fase di lavorazioni per consentire nel più breve tempo possibile un ritorno alla normalità, dopo i disagi di questi mesi a seguito della frana che ha coinvolto il versante a monte della carreggiata.

Proprio sul lato monte dell’Aurelia, è prevista anche una riduzione del cantiere principale, in vista del ripristino del doppio senso di marcia.

Frana a Capo San Donato sull’Aurelia a Finale

Naturalmente, proseguiranno i lavori complessivi di messa in sicurezza e consolidamento del versante franato e, stando alle tempistiche indicate, il termine per la conclusione dell’opera è stato fissato per la fine dell’anno.

In relazione a quanto deciso sulla via Aurelia, per lunedì 27 ottobre è previsto, inoltre, l’avvio del cantiere per la nuova passerella tra la galleria “Castelletto” e Capo San Donato, altro intervento in itinere nell’ambito della concertazione avviata con Anas per tutta la riqualificazione della zona finalese.