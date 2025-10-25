Frana a Capo San Donato, Finale Ligure: dopo dieci mesi l’Aurelia torna a doppio senso di marcia

Finale Ligure. Tutto pronto per la riapertura a doppio senso dell’Aurelia in località San Donato dove da oltre dieci mesi uno smottamento sul versante sovrastante la carreggiata ha messo a dura prova la viabilità.

Da domani, 26 ottobre, come annunciato da Ivg.It, si transiterà sulla corsia del bypass e quella adiacente, oggi parte dell’area di cantiere, mentre la porzione più a monte resterà chiusa per le operazioni tecniche. Le movimentazioni dei blocchi in cemento e le sistemazioni finali sono state effettuate nelle scorse notti per evitare disagi ai pendolari e garantire la continuità del traffico autostradale tra i caselli di Finale Ligure e Spotorno.

Oggi si sono completati gli interventi di asfaltatura, a decretare sui social la fine dei lavori è l’assessori ai Lavori Pubblici Paolo Folco che ha seguito il cantiere e finalmente la SS1 non avrà più in quel punto il senso unico alternato per i mezzi in transito.

I lavori di messa in sicurezza, avviati in somma urgenza dopo lo smottamento del 15 febbraio, hanno compreso la realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato su micropali, la costruzione di muri di sostegno con tiranti, la formazione di un bypass viario provvisorio e l’installazione di un sistema di drenaggio e monitoraggio per garantire la stabilità del versante