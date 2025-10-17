Fit Cisl Savona: “Vado Gateaway assumerà 20 lavoratori part time, accogliamo positivamente la notizia”

Vado Ligure. “Dai primi di novembre Vado Gateaway assumerà 20 lavoratori part time a tempo determinato. Lavoreranno quattro giorni compresi sabato e domenica perchè ci hanno spiegato che in questo momento i traffici sono in grosso aumento in quei giorni”. Lo dice Danilo Causa, segretario provinciale della Fit Cisl Savona.

“C’è bisogno di un aumento del personale – sottolinea -, accogliamo positivamente queste assunzioni in un momento in cui difficilmente le aziende assumono così”.

“Ovviamente – prosegue – noi controlleremo che venga tutto fatto nel rispetto delle norme contrattuali di legge, ma abbiamo avuto l’assicurazione da parte del capo del personale che dal momento in cui ci sarà bisogno di assunzioni a tempo indeterminato attingeranno da questi part time. E’ un inizio per poter lavorare e dare possibilità a chi ora è disoccupato in una delle aziende più importanti del porto e a livello nazionale”

“Queste asunzioni vanno anche incontro alla richiesta dei lavoratori già assunti di poter avere ferie o permessi il sabato e la domenica, possono avere una vita lavorativa più vivibile anche per chi è già nel terminal”, concludono.