Finale Ligure, violenza sessuale su minori in cambio di regali: padre Melis condannato a 10 anni

Savona. E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessiale su un ex chierichetto. Nel primo pomeriggio, è arrivata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Savona.

Al termine del procedimento penale a carico dell’ex prete, avvenuto con rito abbrevviato, il giudice Laura De Dominicis ha accolto gli elementi indiziari e il quadro probatorio emerso a carico di don Melis, per il quale è stata disposta l’interdizione perpetua dei pubblici uffici nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio, servizio, in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Il religioso, difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino, era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell’agosto del 2024 e subito sospeso dalla Curia. Il caso genovese, che riguardava un suo ex alunno, era stato poi archiviato dalla Procura a seguito di un incidente probatorio.

Il fascicolo era quindi transitato per competenza territoriale da Genova a Savona: al centro del dibattimento la relazione sessuale instaurata con un chierichetto che all’inizio dei fatti aveva 12 anni e a cui Melis aveva chiesto ripetutamente favori sessuali in cambio di regali, cene, abiti firmati, videogiochi e migliaia di euro di ricariche attraverso una carta prepagata.

Durante le fasi dell’inchiesta giudiziaria e del processo, il religioso ha seguito cure e corsi specifici per i sex offender in una comunità in Umbria, che opera sotto accreditamento e supervisione della Cei. E ora dovrà comparire anche presso il tribunale ecclesiastico.

Il pronunciamento odierno ha stabilito, poi, come provvisionale, un ulteriore risarcimento alle parti civili di 50mila euro, come per le associazioni No Child Abuse e Rete l’Abuso che si erano costituite in sede processuale, oltre al pagamento delle spese legali e peritali, riservando a separato giudizio in ambito civile la determinazione definitiva del danno.

La difesa, intanto, attenderà di conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza e quindi valutare il possibile ricorso in Appello.