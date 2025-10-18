Finale Ligure, sub colto da malore: soccorso con l’elicottero, è grave

Finale Ligure. E’ stato trasportato d’urgenza, con l’elicottero, prima all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e successivamente presso la camera iperbarica del San Martino un subacqueo colto da un improvviso malore mentre era impegnato in una immersione sportiva.

L’allarme è scattato intorno alle 13 e 20: il sub, un 50enne, aveva iniziato la sua immersione a Bergeggi, poi davanti allo specchio acqueo del porto di Finale Ligure il malore improvviso.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Verde di Finalborgo, dell’automedica del 118 e della Capitaneria di porto.

Il sub, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso Grifo prima al nosocomio pietrese e in seguito all’ospedale di Genova.

Stando a quanto riferito, le sue condizioni sono giudicate gravi.