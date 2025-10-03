Finale Ligure, rinviato il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?)”

Finale Ligure. Il convegno “L’agricoltura si prende cura del Creato(?) Nuovi OGM e consumo consapevole”, previsto per domani, sabato 4 ottobre, presso la Parrocchia San Dalmazio Martire è rinviato a data da destinarsi. La decisione si è resa necessaria a causa dello sciopero generale nazionale indetto per oggi, 3 ottobre. Tale circostanza rende impossibile ai relatori provenienti da diverse regioni raggiungere la sede del convegno in tempo utile per il suo svolgimento.

“Consapevoli dell’importanza e dell’attualità delle tematiche che intendevamo affrontare insieme (la tutela del creato, i rischi dei nuovi ogm e la difesa di un’agricoltura ecologica e solidale), confermiamo il nostro impegno a riprogrammare il convegno non appena le condizioni lo consentiranno, per garantire un confronto ampio e partecipato”, scrivono in una nota il Servizio Pastorale per i Problemi Sociali della Diocesi di Savona-Noli, l’Associazione Rurale Italiana e il Centro Internazionale Crocevia.

“Scusandoci per il disagio, ringraziamo tutti coloro che avevano già manifestato interesse a partecipare e invitiamo a restare aggiornati sulle prossime comunicazioni per conoscere la nuova data dell’evento”, concludono i promotori.