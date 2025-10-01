Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Varazze e Arenzano insieme al TTG Travel Experience di Rimini

Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Varazze e Arenzano: cinque destinazioni della Riviera Ligure di Ponente, unite da una visione condivisa del turismo e da un approccio comune all’organizzazione e promozione dell’offerta, che mette al centro il DMS – Destination Management System regionale. Per la prima volta si presentano insieme al prossimo TTG Travel Experience, manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025.

Per tre giorni gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto si danno appuntamento presso il Rimini Expo Center: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Il momento clou per le cinque destinazioni liguri sarà mercoledì 8 ottobre, alle ore 15 presso lo Stand di Regione Liguria, con la conferenza congiunta “Il futuro adesso. Dalla marca al prodotto: i Comuni protagonisti del DMS regionale”. Un momento importante per illustrare una nuova era per il turismo della Riviera Ligure di Ponente, tra risultati raggiunti, nuove progettualità e prospettive di collaborazione, pensate per diventare sempre più attrattivi e competitivi sui mercati turistici nazionali e internazionali.

Un’occasione per valorizzare l’importanza di fare rete e di raccontarsi in modo nuovo tra identità territoriale, strumenti digitali e nuove modalità di promozione integrata. Al centro dell’incontro anche l’importanza strategica del DMS regionale, piattaforma digitale che aiuta le destinazioni comunali e le DMO provinciali a organizzare e promuovere al meglio la propria offerta, mettendo in rete informazioni, servizi e attività.

Accanto a questo momento condiviso, Finale Ligure sarà inoltre protagonista dei “Meet&Match”, incontri con i principali tour operator esteri (mercoledì 8 ottobre in mattinata) e parteciperà agli Speed Date TTG Off curati da Travel Quotidiano, con una cena di networking dedicata ai più importanti operatori internazionali (mercoledì 8 ottobre in serata).

Durante tutta la fiera, infine, Finale Ligure e Arenzano saranno presenti in proprie postazioni presso lo Stand Liguria con incontri e attività informative rivolti principalmente a professionisti e buyer del settore.