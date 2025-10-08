Finale Ligure, il Comune acquista l’intera area del campo “Viola”

E’ arrivato nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale il definitivo via libera affinché il Comune di Finale Ligure possa procedere all’acquisto dell’intera area del campo sportivo “Viola” di via Caprazoppa, a Finalborgo.

L’Ente comunale, già proprietario delle porzioni di impianto adibite a spogliatoi e tribune – dove recentemente sono stati avviati i lavori per la rimozione delle strutture contenenti eternit – ha impegnato la cifra necessaria per acquisire al proprio patrimonio l’ampia porzione dell’area adibita a campo da gioco, di proprietà di ASL 2 Savonese.

L’operazione conclude un percorso volto a tutelare e valorizzare questo impianto, da anni gestito di fatto dal Comune e punto di riferimento per lo sport locale.

Come afferma l’assessore con deleghe a Bilancio e Sport, Valter Sericano: “Portando a termine questa acquisizione potremo non solo risparmiare sul canone di locazione che il Comune versava all’Azienda Sanitaria pari a mille euro mensili. Avere la piena titolarità della struttura ci consentirà di effettuare su di essa i necessari investimenti per potenziarla e adeguarla alla coesistenza del baseball con le attività dell’atletica, spostandole dal campo “Borel” grazie alla realizzazione di una pista ad anello intorno al campo che potrà essere fruita dai nostri atleti. Questa verrà realizzata in terra battuta e non in tartan, compatibilmente con il confinante terreno erboso anche senza la realizzazione che sarebbe altrimenti necessaria di un cordolo apposito incompatibile con lo svolgimento delle attività del baseball”.

La spesa complessiva per l’acquisizione dell’area ammonta a 64.000 euro, oltre oneri e imposte, che troverà copertura per 35.987,13 euro mediante l’applicazione di avanzo libero mentre la restante parte di spesa sarà a saldo del credito vantato dal Comune nei confronti di ASL 2, come previsto dal diritto di opzione.