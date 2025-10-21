Finale Ligure, ecco la nuova Casa della Comunità. Asl 2: “Altro presidio per lo sviluppo della sanità territoriale”

Finale Ligure. Dopo Albenga ecco la seconda Casa della Comunità nel savonese: domani mattina sarà inaugurata la nuova struttura sanitaria a Finale Ligure, nell’ambito del Distretto socio sanitario n° 5 in via della Pineta, nei locali dell’ex ospedale Ruffini.

Prosegue, quindi, il piano di sanità territoriale della Asl 2 Savonese grazie ai fondi del Pnrr: per il presidio finalese l’investimento è stato di 1.027.950 euro e i lavori sono stati realizzati dalla Verzì Costruzioni.

La Casa è già operativa da alcune settimane per la maggior parte delle attività e dei servizi destinati alla cittadinanza, ma l’appuntamento di domani segnerà il momento ufficiale di apertura alla presenza delle autorità.

In occasione dell’inaugurazione sarà allestito anche un gazebo informativo nel centro di Finale Ligure, in via Garibaldi 3 vicino alla Banca BPER. Nel Gazebo, attivo dalle 9.30, gli operatori di Asl 2 saranno a disposizione per illustrare alla cittadinanza le funzioni, gli orari e le modalità di accesso alla Casa di Comunità, fornendo inoltre materiale informativo dedicato.

Ora, dopo Albenga e Finale Ligure, sono previste altre quattro Case di Comunità: al Santa Corona di Pietra Ligure, al San Giuseppe di Cairo, nella sede del Distretto 6 in via Collodi a Savona e in via alla Costa a Vado Ligure.

I cittadini e i pazienti del bacino comprensoriale finalese potranno trovare i servizi sanitari di base, il medico di medicina generale e il pediatria, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti (logopedisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione).

Lo staff sanitario, composto da medici e infermieri, sarà presente tutti i giorni della settimana e si potranno fare anche esami diagnostici e prelievi del sangue.

La Casa di Comunità sarà anche un centro di prenotazione e di attività consultoriale.