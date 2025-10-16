Finale Ligure, climber ferito dopo una caduta di alcuni metri: soccorso con l’elicottero

Finale Ligure. E’ stato trasportato con l’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, un climber rimasto ferito a seguito di una brutta caduta avvenuta nel pomeriggio di oggi su una falesia del finalese.

L’allarme è scattato intorno alle 16 e 15 da parte dei due compagni che erano con lui, quando l‘arrampicatore, un 66enne di nazionalità inglese, impegnato nella scalata della parete conosciuta come i “Tre Frati”, a Orco Feglino, è precipitato al suolo dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino, militi della Croce Bianca di Finale Ligure e automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il climber è stato stabilizzato e posizionato sulla barella, quindi trasferito con l’elicottero presso il nosocomio pietrese a seguito dei traumi riportati nell’infortunio, in particolare alla schiena e alla testa.

Stando a quanto riferito, nonostante la dinamica dell’accaduto, le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ancora da ricostruire l’episodio e le cause esatte che hanno provocato la rovinosa caduta.