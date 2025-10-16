  • News24
Traumi

Finale Ligure, climber ferito dopo una caduta di alcuni metri: soccorso con l’elicottero

E' successo poco dopo le 16.00, soccorsi mobilitati

Finale Ligure. E’ stato trasportato con l’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, un climber rimasto ferito a seguito di una brutta caduta avvenuta nel pomeriggio di oggi su una falesia del finalese.

L’allarme è scattato intorno alle 16 e 15 da parte dei due compagni che erano con lui, quando l‘arrampicatore, un 66enne di nazionalità inglese, impegnato nella scalata della parete conosciuta come i “Tre Frati”, a Orco Feglino, è precipitato al suolo dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino, militi della Croce Bianca di Finale Ligure e automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il climber è stato stabilizzato e posizionato sulla barella, quindi trasferito con l’elicottero presso il nosocomio pietrese a seguito dei traumi riportati nell’infortunio, in particolare alla schiena e alla testa.

Stando a quanto riferito, nonostante la dinamica dell’accaduto, le sue condizioni sono giudicate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ancora da ricostruire l’episodio e le cause esatte che hanno provocato la rovinosa caduta.

