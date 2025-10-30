  • News24
La Fotonotizia di IVG.it

Traguardo

Finale Ligure celebra i sessant’anni di matrimonio dei coniugi Giovanna e Bruno Tamagnini

Sono stati ricevuti in Comune con le congratulazioni dell'amministrazione finalese

Finale L. Questa mattina l’amministrazione comunale ha ricevuto presso la Sala Consiliare Giovanna e Bruno Tamagnini che festeggiano oggi sessant’anni di matrimonio. Sessant’anni sono tanti: sono decenni di vita condivisa, di gioie, di sfide, di sogni realizzati.

Le congratulazioni dell’amministrazione comunale: “Questa giornata ha un valore particolare, perché li abbiamo conosciuti nel cuore della comunità di Finalborgo. Li ricordiamo ancora nel negozio di frutta e verdura, lì a Finalborgo: erano al bancone, a servire con cortesia, a curare l’arrivo delle cassette, a scegliere le primizie. Rappresentavano parte della vita quotidiana del nostro Borgo, erano un punto di riferimento”.

“Buon sessantesimo anniversario!”.

