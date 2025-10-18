Finale Ligure, bando per la gestione della Fortezza di Castelfranco: accoglienza, eventi culturali e bar-ristorante

Finale Ligure. La gestione integrata dei servizi da erogarsi all’interno del complesso monumentale della Fortezza di Castelfranco, per garantirne la valorizzazione quale polo culturale della città. Con questa finalità l’amministrazione comunale di Finale Ligure ha pubblicato un Capitolato speciale per l’affidamento gestionale della Fortezza.
Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare il concessionario degli spazi con annessi locali e superfici da adibire a somministrazione di alimenti e bevande.
I progetti concorrenti dovranno illustrare le linee di sviluppo in relazione ai seguenti criteri: servizi di accoglienza, programmazione di attività culturali e gestione del bar-ristorante.
Il valore della concessione è stimato in 443.000 euro annui, sulla base del fatturato dichiarato dal concessionario uscente riferito all’anno 2024. Il servizio è affidato per cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il concessionario dovrà, in sede di offerta economica, presentare un proprio Piano Economico Finanziario (PEF), “finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente” precisa l’avviso pubblico.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 13/11/2025, ore 12.00. Il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti – da far pervenire solo ed esclusivamente a mezzo portale https://finaleligure.traspare.com è il 06/11/2025, ore 12.00.
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile all’indirizzo: https://finaleligure.traspare.com.