Finale Ligure. Ultimi giorni di lavori per la riapertura completa, a Finale Ligure, della SS1 “Aurelia” a Capo San Donato, dove è in corso il cantiere di messa in sicurezza del versante sovrastante la carreggiata. Come comunicato dal Comune, la strada resterà chiusa al traffico nelle notti tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, e tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, dalle 21 alle 6, per consentire le operazioni conclusive.

Salvo imprevisti dovuti al meteo, nella giornata di sabato 25 verranno eseguiti gli interventi di asfaltatura e tracciamento della segnaletica orizzontale, così da garantire la riapertura a doppio senso di marcia – come anticipato da IVG – domenica 26 ottobre.

L’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco ha ricordato che la riapertura avverrà utilizzando la corsia del bypass e quella adiacente, oggi parte dell’area di cantiere, mentre la porzione più a monte resterà chiusa per le operazioni tecniche. Le movimentazioni dei blocchi in cemento e le sistemazioni finali saranno effettuate di notte per evitare disagi ai pendolari e garantire la continuità del traffico autostradale tra i caselli di Finale Ligure e Spotorno.

I lavori di messa in sicurezza, avviati in somma urgenza dopo lo smottamento del 15 febbraio, hanno compreso la realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato su micropali, la costruzione di muri di sostegno con tiranti, la formazione di un bypass viario provvisorio e l’installazione di un sistema di drenaggio e monitoraggio per garantire la stabilità del versante.

“La riapertura a doppio senso dell’Aurelia rappresenta un passaggio importante verso il ritorno alla piena normalità – ha dichiarato il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri – Nonostante le difficoltà incontrate, siamo riusciti a rispettare i tempi grazie alla collaborazione tra Comune, Anas e professionisti coinvolti, che hanno lavorato con grande impegno e competenza. La sicurezza delle persone e la continuità della mobilità sono sempre state la nostra priorità”.

Frana a Capo San Donato sull’Aurelia a Finale

Con la conclusione del cantiere di Capo San Donato si avvia la fase finale del piano di ripristino della viabilità lungo la costa, che nelle ultime settimane ha visto la progressiva riapertura di tratti interessati da lavori o interventi di consolidamento, segnando un passo decisivo verso la piena normalità della circolazione.