Finale Ligure, altro sub soccorso in mare e trasportato in ospedale

Altro sub finito in ospedale, sempre a Finale Ligure e ancora nel tratto di mare davanti al porto turistico: dopo il malore che ha colpito un 50enne, trasportato poi presso la camera iperbarica del San Martino, nel pomeriggio di oggi soccorsi mobilitati per un altro subacqueo, impegnato in una immersione.

Secondo quanto appreso, l’uomo, di 61 anni, avrebbe riportato una ferita al torace: l’esatta dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione e accertamento.

L’allarme con la richiesta di soccorso è scattata intorno alle 17:30: sul posto sono intervenuti i milit della Croce Bianca finalese, il 118 e personale della Capitaneria di porto.

Il subacqueo, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.