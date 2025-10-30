Albenga e Finale Ligure: accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale. E’ l’ordinanza emessa dal sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri in merito all’abbassamento delle temperature e al contesto di maltempo che sta interessando tutto il savonese.
Il provvedimento consente, quindi, di autorizzare da sabato 1 novembre 2025 a venerdì 14 novembre 2025 compreso, l’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento per una durata non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere, fermo restando tutte le modalità di esercizio degli impianti stessi previste dalla norma in vigore.
Stessa ordinanza anche dal Comune di Albenga: “Considerato l’abbassamento delle temperature, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha emesso un’ordinanza per anticipare e consentire l’accensione degli impianti termici in tutti gli edifici ricadenti nel territorio comunale” si legge nel documento.
“L’ordinanza ha decorrenza dal 1 novembre e prevede la possibilità di accendere gli impianti termici per una durata giornaliera non superiore a 5 ore”.
Per l’accensione dei riscaldamenti ogni Comune è inserito in una fascia cui corrispondono date precise, così come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica 16/04/13 n. 74. Per eventi climatici straordinari (come improvvise o prolungate ondate di freddo) i sindaci delle singole città possono firmare ordinanze che modificano il calendario.