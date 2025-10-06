Finale, la nuova tappa di Fabio Moretti: “Accettato subito, ho grande stima di Alessi”

Legino. In casa del Legino finisce 1-1, un risultato che indubbiamente lascia un po’ di amarezza al Finale, ma probabilmente giusto per quanto visto in campo nell’arco di entrambi i tempi. Si è preso subito la maglia da titolare il neoarrivato Fabio Moretti, ieri il centrocampista ha ricoperto il ruolo di esterno ed ha disputato una buona gara.

“Venire giocare a Legino è sempre difficile – esordisce Moretti -, sapevamo che sarebbe stata una partita tosta su tutti i punti di vista, soprattutto atletico e quello dell’agonismo. Abbiamo fatto un grande primo tempo, riuscivamo ad uscire bene con la palla, mentre nel secondo non siamo riusciti a chiuderla, troppe palle lunghe e alla fine l’episodio del rigore ci lascia un po’ di rammarico. Uscire comunque indenni da questo campo è una cosa positiva, fa parte del nostro percorso di crescita“.

Rapporto con il mister positivo e principi già noti per il classe 2000: “Quando mi ha chiamato Alessi ho accettato subito, ho una grande stima sia di come allena che dell’uomo che è. Sono contento di essere a Finale, c’è un bel gruppo e possiamo fare bene”.

Duttilità e quantità a disposizione della causa giallorossoblù: “Posso fare più ruoli, nasco come centrocampista davanti alla difesa, il ruolo più congeniale per me, ma in questi anni ho fatto anche il quarto di centrocampo, il terzino e il terzo di difesa. Al di là della posizione, l’importante è dare sempre il massimo e impegnarsi per la squadra”.