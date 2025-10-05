Finale, Alessi contento a metà dopo il pareggio di Legino: “Primo tempo ottimo, amareggiato per la seconda frazione”

Legino. Termina in pareggio la sfida tra Legino e Finale. Una prova dalle due facce quella della squadra di Alessi, ad un primo tempo veramente giocato ad alti livelli e con grande intensità si contrappone un secondo tempo non all’altezza secondo l’allenatore giallorossoblù.

“Non avrei pensato di venire qua a fare la partita nel primo tempo, è sempre stato un campo difficile questo”, dichiara al termine della partita Alessi: “A partita chiusa però subiamo gol dopo aver letto male un pallone, spiace. Sono amareggiato della seconda frazione di gioco, non abbiamo giocato come avevo detto”.

“Prima della partita avrei contato di fare un punto qua – continua l’allenatore -, a Legino è sempre difficile fare punti. Subire però gol al novantesimo su una lettura di una palla lunga e un taglio in profondità facile spiace. È un peccato, la partita era praticamente chiusa. Sono molto contento del primo tempo, abbiamo dominato l’avversario per 45 minuti senza subire nulla, è stata una prova importante”.

Una partita dalle due facce: “Sono amareggiato per il secondo tempo, calciare via il pallone non è quello che avevo chiesto alla mia squadra, abbiamo giocato sotto le aspettative. Dovevamo tenere di più la sfera, salire di squadra e magari concedere delle punizioni stavamo giocando nella loro metà campo, con più coraggio sarebbe stata un’altra partita. Preferisco subire gol su una costruzioni sbagliata piuttosto che perderla perchè abbiamo paura”.

Sugli infortuni e rientri non c’è da preoccuparsi: “Siamo un gruppo unito, in questa squadra non ci sono titolari, lo sanno tutti. Guardo il lavoro in settimana, in base scelgo chi schierare per chi si rende più pericoloso. Chi è entrato ha fatto bene, tutti hanno dato il loro contributo. Oggi mi ha dato solo fastidio che abbiamo giocato, nel secondo tempo, con opzioni non provate in settimana e che non ho chiamato”.

“Minetti ha fatto un’ottima prova – chiosa l’allenatore -. Questo ragazzo cresce da tempo, le sue prestazioni sono una conseguenza di quello che fa in settimana. Sono anche soddisfatto di Moretti, sta con me da diversi anni, sia da compagno che da allenatore, non era un problema inserirlo nel gruppo. Si è fatto trovare subito pronto”.

