Finalborgo. Dopo quasi vent’anni di attesa e degrado, uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Finalborgo è pronto a rinascere. L’area delle ex conceria, incastonata tra via delle Fabbriche e via del Vicario, ha visto un lungo periodo di stallo, segnato dal fallimento della precedente proprietà dopo la demolizione di un fabbricato incongruo con il contesto medievale. Oggi, grazie alla tenacia della nuova proprietà, rappresentata dall’imprenditore piemontese Pico Maccario, ed a una rinnovata sinergia con le istituzioni, il progetto di riqualificazione sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel.

Per la zona cittadina del borgo finalese, dopo oltre cinque anni dall’acquisizione dell’area, l’intervento è finalmente ai “blocchi di partenza”. Il progetto prevede una riconversione che punta sul residenziale, direzionale e commerciale, ma affiancata ad una serie di opere complementari che potrebbero indirizzarsi su verde pubblico, marciapiedi e viabilità: questo grazie anche agli oneri di urbanizzazione che permetteranno all’amministrazione comunale di intervenire compiutamente sull’intera area di Finalborgo, con lavori su infrastrutture e servizi.

“È un momento di grande soddisfazione e, soprattutto, di speranza. Rilevammo quest’area con la precisa volontà di sanare una ferita nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia. Il percorso è stato complesso e con ostacoli burocratici, ma non abbiamo mai perso la determinazione. Oggi, grazie alla collaborazione di tutti, possiamo finalmente dire che l’attesa è finita. Per Finalborgo, questo non è solo il recupero di uno spazio fisico, ma la restituzione di un pezzo della sua storia e della sua bellezza, un’opportunità per valorizzare ulteriormente il suo inestimabile patrimonio” afferma con soddisfazione l’imprenditore Pico Maccario.

Per la riuscita dell’iter amministrativo e progettuale, fondamentale è stata la collaborazione con le istituzioni locali: “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza un dialogo costruttivo e una visione sul futuro. Desidero ringraziare sentitamente l’amministrazione del sindaco Berlangieri, che ha dimostrato, da quando è in carica, una leadership esemplare e un impegno straordinario per il territorio. Un riconoscimento particolare va anche all’assessore all’Urbanistica Umberto Luzi. Un plauso va inoltre ai tecnici comunali ed ai nostri tecnici, che si sono prodigati con grande professionalità e spirito collaborativo per raggiungere gli obiettivi richiesti. Infine, un ringraziamento è d’obbligo alla Commissione Locale del Paesaggio e alla Soprintendenza, che hanno guidato il processo con competenza, assicurando che il progetto rispetti pienamente il valore storico e paesaggistico del luogo” aggiunge ancora Maccario.

Quanto all’inizio dei lavori per l’opera di riqualificazione: “Pur avendo ricevuto le autorizzazioni necessarie per il progetto principale, dobbiamo ancora vagliare attentamente, unitamente all’amministrazione, le opere funzionali all’intervento che dovremo eseguire nelle zone circostanti al cantiere. Queste potrebbero coinvolgere Via delle Fabbriche, la strada di collegamento alla Strada Beretta, Via del Vicario ed i vecchi abbeveratoi. È fondamentale che ogni aspetto sia coordinato con l’amministrazione per ottimizzare il risultato finale”.

Riqualificazione ex Conceria Finalborgo

“Inoltre – sottolinea l’imprenditore piemontese – il nostro intervento potrebbe essere contemporaneo con lo spostamento volumetrico dell’area delle Ex Acque Minerali, di proprietà di un altro imprenditore che ha presentato progetti di delocalizzazione in altri siti più consoni nell’area finalese. Questo è particolarmente significativo perché permetterebbe la demolizione di un edificio incongruo in calcestruzzo che attualmente insiste sulle mura medievali, proprio nell’area del nostro intervento. Se questa contemporaneità si realizzasse, rappresenterebbe un’opportunità straordinaria per una riqualificazione ancora più ampia e organica di questa parte del borgo, valorizzando al meglio il terzo valico del Borgo Medievale, la cosiddetta Porta Romana”.

Rispetto al progetto non è mancato il sostegno espresso dalle stesse associazioni cittadine, che da tempo attendevano una svolta per valorizzare una zona ancora degradata: “Abbiamo ricevuto una bellissima lettera aperta che il Centro Storico del Finale ha diffuso ed è stata per noi una conferma importante. Sentire l’apprezzamento e il sostegno della comunità è la più grande delle gratificazioni. Dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta, non solo per riqualificare un’area, ma per rispondere a un desiderio collettivo di cura e attenzione per il nostro territorio. Li ringrazio di cuore per aver riconosciuto il nostro impegno” conclude Maccario.

Il Centro Storico del Finale, attraverso il suo Consiglio Maggiore guidato dal Rettore Ludovica Lena, ha, infatti, espresso in una lettera aperta il proprio sincero apprezzamento per la sensibilità dimostrata da Pico Maccario verso la riqualificazione dell’ex Conceria. La lettera sottolinea come il “ripristino del flusso idrico proveniente dai lavatoi storici rappresenti un intervento prezioso che permetterebbe di tutelare un bene identitario per il Borgo, restituendo decoro, vivibilità e salubrità all’intero Rione”.

Il Centro Storico evidenzia, inoltre, “come tale intervento avrebbe effetti positivi non solo sulla qualità della vita degli abitanti, ma anche sullo svolgimento delle manifestazioni che animano il centro storico, in particolare il Viaggio nel Medioevo, che trova proprio nella cornice del Borgo la sua forza e suggestione”.

L’attenzione ora si sposta sul cantiere, con la speranza di vedere presto completata un’opera attesa da tanti anni e che promette di restituire alla comunità finalese un pezzo importante della propria storia e identità.