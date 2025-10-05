Festival nazionale Economia civile, l’assessore Nicolò: “Liguria all’avanguardia nel Terzo Settore”

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò è intervenuto oggi, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, alla 7° edizione del Festival nazionale Economia civile, all’interno del panel dedicato a ‘Premio Nazionale Comuni di Economia Civile 2025 e Premio Amministrazione Condivisa’.

“È per me è un onore partecipare a una manifestazione che, ogni anno, si conferma centrale nella riflessione su un’economia capace di mettere al centro la persona, le comunità e l’ambiente – ha detto Nicolò – La Liguria vanta un’esperienza consolidata nell’innovazione sociale”.

“È una storia che ha radici lontane: penso alla legge regionale sul Terzo Settore, che seppe anticipare quella nazionale, o a progetti come i Custodi Sociali e le Dimissioni Protette, iniziative nate come sperimentazioni e diventate oggi servizi consolidati, che hanno fatto scuola per tutto il Paese”.

“Tutto questo ha contribuito a far crescere non solo gli enti del Terzo Settore, ma anche la Pubblica Amministrazione, creando un percorso di reciproco riconoscimento indispensabile per costruire partnership solide e durature. In Liguria abbiamo dimostrato che, quando le istituzioni e le comunità lavorano insieme, i servizi sono più efficaci e si rafforza il capitale sociale”.