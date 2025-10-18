Festa d’autunno a Calizzano con il primo memorial Gaiàn in ricordo dell’amato Claudio Garassino

Calizzano. La festa d’autunno in programma domani, 19 ottobre, a Calizzano, sarà anche un’occasione in più per ricordare Claudio Garassino, “Gaiàn”, morto improvvisamente a 54 anni lo scorso 10 gennaio a causa di un tragico incidente mentre stava lavorando nella sua azienda agricola in località Giaire.

Una perdita dolorosa per tutta la comunità ed è per questo che la rassegna della “castagna d’oro” con il consueto campionato dei caldarrostai sarà dedicata proprio a lui, che nelle scorse edizioni era sempre pronto e disponibile a portare avanti le tradizioni del suo paese.

“Il primo Memorial Gaiàn è un’altra grandissima ed emozionante dimostrazione di affetto per lui, che nel 2021 vinse la sua ultima castagna d’oro e, alla premiazione, portò con sé anche la nostra piccolina, Celeste, di 5 mesi; infatti amava molto tramandare la storia del nostro paese (a nostra figlia, ad esempio, parlava solo in dialetto calizzanese) – commenta la compagna Federica – Faceva cuocere le sue castagne, mettendoci un ingrediente segreto che le rendeva di una bontà unica”.

“Tutta la famiglia di Claudio vuole sentitamente ringraziare, ancora una volta, la comunità di Calizzano e in particolare la Pro loco, la sua presidentessa e tutti i membri dell’associazione. Grazie “agli amici di Gaiàn” che continuano a fare vivere il suo ricordo. Io e Celeste vi siamo immensamente riconoscenti e grate”.