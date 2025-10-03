Festa ad Altare per la ripartenza ufficiale della Nuova Vallechiara con una linea già attiva

Altare. Festa ad Altare per il taglio ufficiale del nastro alla Nuova Terme Vallechiara Srl, dove è ripresa l’attività sotto l’egida della cordata di imprenditori Italo-arabi. L’acqua Vallechiara è di nuovo sul mercato, con cinque milioni di bottiglie al mese prodotte per il mercato locale e numerose commesse già stipulate a Dubai e negli Emirati. La produzione altarese raggiungerà le aree del Medio Oriente via mare, e il costo dell’acqua sarà decuplicato anche per lo stile di pregevole design dei contenitori.

Dodici i dipendenti già in forza e a breve l’organico sarà raddoppiato. La linea attiva, infatti, vedrà presto l’aggiunta di una “gemella” per l’imbottigliamento in vetro, mentre ora vengono riempiti solo contenitori in plastica o cartone.

L’investimento è stato cospicuo, portando il vecchio stabilimento ad ammodernarsi con apparecchiature ad alta tecnologia, come i macchinari per il confezionamento sicuro, che si occupano di inserire le preforme di tappi e bottiglie nella soffiatrice e di realizzare quindi il contenitore di alto standard qualitativo.

Come ha spiegato l’amministratore unico Tarek Khamis, “abbiamo altri progetti per Altare, tra cui l’acquisizione dell’ex Savam per trasformarla in una clinica del benessere”.

“Siamo molto soddisfatti per questo traguardo, il primo passo della rinascita di un’azienda storica che torna a garantire posti di lavoro – commenta il sindaco Roberto Briano – Mi auguro che quanto prima possa partire la linea dedicata al vetro, visto che Altare è la capitale delle vetrerie e ci sarebbe un connubio significativo”.