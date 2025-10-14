Ferrovia a monte, il commissario Macello ad Albenga. Opere compensative per 50 milioni, Tomatis: “Qui la fetta più grossa”

Albenga. Il commissario straordinario Vincenzo Macello è l’uomo incaricato dal Governo a seguire passo dopo passo il progetto dello spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora: un intervento da oltre 2 miliardi di euro destinato a rivoluzionare il trasporto ferroviario nel savonese, archiviando una linea storica che risale alla fine dell’Ottocento.

Nel pomeriggio Macello ha fatto tappa ad Albenga, accolto in Comune dal sindaco Riccardo Tomatis. Qui il Commissario ha incontrato i tecnici del Comune nel corso di una riunione dove sono stati messi al centro diversi temi: dal progetto complessivo alla cantierizzazione delle opere, fino alla viabilità legata ai cantieri e ai collegamenti con la futura stazione ferroviaria, nonché sulle opere di compensazione previste.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dell’iter che porterà alla realizzazione dell’opera (l’8 settembre scorso è partita la Conferenza dei Servizi) e per iniziare a sciogliere i nodi che più preoccupano il territorio. Sul tavolo, infatti, non solo i numeri e le tempistiche del progetto, ma anche le ricadute concrete per cittadini e imprese.

Uno degli aspetti più importanti riguarda le possibili modifiche al progetto, così come richiesto anche da diverse realtà del territorio ingauno toccate dal progetto. Nei giorni scorsi su IVG abbiamo raccontato il caso di due imprenditori della Piana d’Albenga che rischiano di vedere compromesse le proprie attività, non tanto per il tracciato dei nuovi binari quanto per le opere complementari previste a corredo dello spostamento.

“Come abbiamo sottolineato nella fase di avvio della Conferenza dei Servizi – ha detto il Commissario Macello -, ci siamo sin da subito messi a disposizione di tutte le amministrazioni per cecare di capire e dare una chiave di letture di tutti gli elaborati che abbiamo consegnato ai vari comuni. L’obiettivo è quello di arrivare al 2 novembre all’approvazione del progetto. Stiamo incontrando tutte le amministrazioni sul luogo, con i nostri tecnici, per approfondire i diversi aspetti. Tra questi ci sono sicuramente quelli legati alla viabilità e in particolare su Albenga il passaggio del tracciato sulla Piana. Proprio come abbiamo discusso oggi, compatibilmente con il tracciato, tutte le osservazioni verranno assolutamente valutate“.

Il progetto ha un costo complessivo di 2 miliardi e 570 mila euro (almeno secondo le tariffe attuali). Diversi, secondo il Commissario Straordinario, i benefici che porterebbe l’opera una volta completata: “Uno degli aspetti più importanti è la dismissione dell’attuale linea – sottolinea Macello -. Da questo punto di vista vedremo in sinergia con la Regione e le varie amministrazioni quali saranno i progetti che potranno essere sviluppati sul vecchio tracciato. Ovviamente bisognerà trovare un accordo di programma per quella che sarà la destinazione finale di tutte queste opere, penso in primis alla ciclovia del Tirreno“.

Tra i vantaggi ricordati da Macello, anche la rimozione di ben 14 passaggi a livello (7 dei quali solo nel comune di Loano) e il raddoppio dei servizi, da 60 a 120 treni tra regionali e a lunga percorrenza. Il Commissario Straordinario ha sottolineato anche un altro aspetto: “Una volta che sarà affidata l’area – ha ricordato -, l’appaltatore sarà tenuto ad ottimizzare le aree del cantiere. L’impatto delle cantierizzazioni avverrà con un monitoraggio costante, ante e durante la realizzazione dell’opera. Tutti gli impatti negativi verranno limitati dalle migliori tecnologie. I cantieri verranno monitorati giornalmente. Inoltre va considerato che il progetto nasce con cantierizzazioni presenti in aree dove verrà creato il minor disagio possibile“.

“SE IL CAVALCAVIA PASSA DI QUI DEVO LASCIARE A CASA 10 PERSONE”

Al via dei lavori (previsto, se tutto andrà come da programma, tra il 2026 e il 2027) occorrerà attendere circa sette anni per vedere completata l’opera, per la cui realizzazione verranno impiegate diverse talpe meccaniche e frese destinate allo scavo delle gallerie. Su 32 chilometri di tracciato, infatti, 25 saranno in galleria. “Riusciremo a scavare le gallerie dagli imbocchi – ha spiegato Macello – e questa è una grande novità rispetto al progetto iniziale”.

Presente all’incontro, come detto, anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Desidero ringraziare il commissario straordinario dott. Vincenzo Macello e tutti i tecnici di RFI – ha detto il primo cittadino ingauno – per la grande disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Albenga sarà il Comune maggiormente interessato e impattato dal progetto del raddoppio ferroviario ed è quindi fondamentale mantenere un dialogo costante e costruttivo con tutti gli attori coinvolti. Ci rendiamo conto che, nonostante sia difficile prevedere con precisione l’avvio dei lavori è proprio in questa fase che si ha ancora la possibilità di apportare migliorie e modifiche che potranno rivelarsi determinanti. I nostri uffici stanno svolgendo un grande lavoro in tal senso, dedicandosi con grande professionalità non solo agli aspetti tecnici del progetto in sé, ma anche a tutte le questioni legate alla cantierizzazione e alla viabilità che interesseranno il nostro Comune”.

“Un punto particolarmente importante affrontato oggi – sottolinea ancora il sindaco – riguarda proprio la viabilità. Abbiamo chiesto e ottenuto rassicurazioni affinché molti degli interventi previsti vengano realizzati in via propedeutica, e non successiva, all’avvio delle lavorazioni che interesseranno direttamente il tracciato ferroviario. Questo per evitare di gravare, soprattutto con il passaggio dei mezzi pesanti, sulla viabilità cittadina e delle frazioni durante il periodo dei lavori. Importantissima inoltre la partita delle opere compensative. Il Codice dei contratti prevede espressamente il riconoscimento del 2% del valore totale dell’opera come compensazione per l’impatto ambientale e sociale. A fronte degli inevitabili disagi che un intervento di questa portata comporterà, il commissario Macello ha confermato che sul territorio di Albenga sarà previsto un importante investimento. Considerando che il 2% dei circa 2 miliardi di euro previsti per il raddoppio ammonta a circa 50 milioni di euro, una parte significativa di queste risorse dovrà essere destinata al nostro territorio“.

“La nostra volontà – conclude il sindaco – è quella di chiedere che le compensazioni prevedano interventi su edifici scolastici, impianti sportivi e naturalmente sulle opere legate alla viabilità della città e delle frazioni.”

Domande e criticità a cui il commissario proverà a dare risposte nei prossimi mesi, a partire da quella che più agita l’amministrazione e i residenti: lo spostamento della stazione di Albenga nella frazione di Bastia, a circa sei chilometri di distanza rispetto all’attuale scalo ferroviario. Un cambiamento importante, che inevitabilmente solleva interrogativi sui servizi di collegamento e sulle soluzioni necessarie per rendere “meno amaro” lo spostamento a monte per pendolari, studenti, turisti e lavoratori.

Infine, un’importante data da segnare in calendario: il 22 ottobre prossimo A Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture, si terrà un incontro con i sindaci, le associazioni di categoria e il commissario straordinario per fare il punto sulla realizzazione dell’opera di spostamento della ferrovia a monte. Un ulteriore segnale che, qualora non fosse ancora chiaro, dimostra come questa volta il Governo faccia davvero sul serio.