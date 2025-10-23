Famiglie sfollate a Cairo e rientrate a casa: “Un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale”

Cairo Montenotte. Gli abitanti del complesso di Corso Marconi a Cairo Montenotte, dopo essere stati duramente colpiti dall’alluvione del 22 settembre scorso, desiderano porgere pubblicamente la propria gratitudine all’Amministrazione comunale e a quanti si sono spesi affinché tutti potessero fare rientro nelle loro abitazioni.

Nello specifico, i quattro nuclei famigliari per un totale di undici persone coinvolte nella vicenda del crollo del muro di sostegno sull’argine sinistro del fiume Bormida ringraziano: “Il Vicesindaco Roberto Speranza per la sua professionalità ed umanità nell’affrontare tempestivamente la nostra criticità fornendoci un prezioso aiuto, la sua costante presenza e dedizione ci è stata di grosso supporto morale; il Dirigente Tecnico Ing. Simone Nolesio , l’Ing. Teodor Stefa , l’Ing. Sergio Fenoglio, il Geologo Francesco Valle, tutto l’Ufficio Tecnico Comunale e la Ditta Castiglia Costruzioni che hanno provveduto in tempi record alla messa in sicurezza delle nostre abitazioni lavorando incessantemente”

“Un ringraziamento speciale anche all’Associazione Don Pierino”, concludono, rivolgendo un pensiero all’associazione che li ha sostenuti con la donazione di una cifra cospicua per pagare i rilievi del geologo.