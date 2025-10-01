Famiglie sfollate a Cairo, corsa contro il tempo per realizzare una scogliera nel fiume e contenere il danno

Cairo Montenotte. Crollo del muro di sostegno nel fiume Bormida, nel tratto di Corso Marconi: le quattro famiglie residenti nello stabile coinvolto dallo smottamento hanno lasciato le loro abitazioni a seguito del verbale di evacuazione redatto dai Vigili del fuoco e della conseguente ordinanza del Comune di Cairo.

Serpeggia l’ottimismo, anche se è presto per dirlo. In tempi davvero da record l’area è stata esaminata da un geologo incaricato, il quale avrà bisogno di uno studio più approfondito ma sembra escludere danni strutturali importanti agli edifici. Nel frattempo il Comune, come spiega il vice sindaco Roberto Speranza, “ha ottenuto dalla Regione il via libera per i lavori di somma urgenza di contenimento del danno. Oltre ad asportare tutti i detriti dall’alveo sono già iniziati gli interventi che porteranno alla realizzazione di una scogliera difensiva, utilizzando blocchi di cemento e quant’altro possa essere utile a proteggere le case”.

Il circolo Don Pierino si farà carico di coprire le spese del geologo, si parla di un preventivo di circa due mila euro e l’associazione, che ha sede proprio in località Passeggeri, non lontano dal punto del crollo del muraglione, sarà vicino alle persone disagiate con questa iniziativa.

Per quanto riguarda le famiglie sfollate, tre delle quali hanno trovato ospitalità da amici e parenti e quella più numerosa, da cinque unità, è in un albergo, la loro decisione dovrebbe essere quella di procedere con la richiesta dei danni, suffragata dal fatto che il fiume, a causa di eventi alluvionali pesanti, negli ultimi anni ha cambiato il suo corso. Il flusso dell’acqua, infatti, erodendo le sponde che non sono più state “difese“, è avanzato di oltre dieci metri raggiungendo il confine con le abitazioni. “Ecco quindi il motivo di tale e ingente danneggiamento, proprio per la mancanza di manutenzione straordinaria da parte delle autorità di competenza in materia fluviale”, rimarcano i residenti.