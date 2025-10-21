Fabbriche Aperte 2025: i 56 vincitori della 18^ edizione premiati al Teatro Chiabrera e al Teatro Chebello

Cairo Montenotte. Si sono celebrate il 7 e l’8 ottobre, al Teatro Chiabrera di Savona e il 21 ottobre al Teatro Chebello di Cairo Montenotte le tre cerimonie di premiazione della diciottesima edizione di Fabbriche Aperte® il progetto che quest’anno ha portato più di 1.150 studenti a visitare e raccontare le aziende del territorio savonese.

Le cerimonie si sono svolte nei due teatri gremiti di giovanissimi, entusiasti per la condivisione tutti insieme del lavoro svolto in questi mesi.

Alle cerimonie hanno preso pare il sindaco e il vice sindaco di Savona rispettivamente Marco Russo ed Elisa Di Padova, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini; il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino; il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Nadia Dalmasso; il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri; i promotori dell’iniziativa: Caterina Sambin, presidente dell’Unione Industriali Savona; Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari; Leonardo Picozzi e Alfredo Angrisano dell’Autorità di Sistema Portuale Del Mar Ligure Occidentale; Paolo Sottili direttore generale ALFA Agenzia Regionale per il lavoro e la formazione e accreditamento.

Tutti hanno rivolto il loro messaggio di futuro ai giovani e il loro apprezzamento per il lavoro svolto da studenti e insegnanti che ogni anno partecipano con grande entusiasmo a Fabbriche Aperte®.

Anche quest’anno si è condiviso il viaggio fatto all’interno delle 28 aziende rivedendo tutti insieme il TG Fabbriche Aperte®: condotto da giovanissimi studenti che hanno visitato e raccontato reparti di produzione, centri di ricerca, sale di controllo e centri logistici, intervistando i lavoratori e imprenditori.

Grande emozione ed applausi poi per la premiazione dei vincitori del gioco “Professionista del futuro”.

Fabbriche Aperte®, progetto voluto dall’Unione Industriali di Savona, è stato realizzato grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, della Fondazione De Mari, con il contributo dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, ed è cofinanziata da Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo con il progetto di orientamento approvato con DGR 978/2022.

Ideata da Noisiamofuturo®, con il format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti e dalle studentesse, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Sono 56 le classi partecipanti da 19 Istituti Comprensivi del territorio: Istituto Comprensivo Alassio, Istituto Comprensivo Albenga I, Istituto Comprensivo Albenga II, Istituto Comprensivo Albisole, Istituto Comprensivo Cairo Montenotte, Istituto Comprensivo Carcare, Istituto Comprensivo Finale Ligure, Istituto Comprensivo Loano Boissano, Istituto Comprensivo Millesimo, Istituto Comprensivo Pietra Ligure, Istituto Comprensivo Quiliano, Istituto Comprensivo Savona I, Istituto Comprensivo Savona II, Istituto Comprensivo Savona III, Istituto Comprensivo Savona IV, Istituto Comprensivo Spotorno, Istituto Comprensivo Vado Ligure, Istituto Comprensivo Val Varatella, Istituto Comprensivo Varazze – Celle, M.G. Rossello.

Sono 28 le aziende visitate: A.D.R Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.p.A., Dema S.p.A., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., First Plast S.r.l., Ente Sistema Edilizia, Gruppo Pirotto, ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A, Loano Due Village, Noberasco S.p.A.,Baykar Piaggio Aerospace, Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia, Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vernazza Autogru S.r.l., Vetreria Etrusca S.p.A.

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati gli studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Professionista del futuro”, articolato in due fasi: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.

Qui i vincitori premiati dalle aziende.