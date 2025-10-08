Savona. Hanno 12 e 13 anni gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Savona che hanno partecipato alla diciottesima edizione di Fabbriche Aperte®, rispondendo al sondaggio proposto dopo il lavoro svolto in classe e le visite agli impianti produttivi. Il dato più significativo emerso riguarda l’orientamento scolastico: il 67% degli studenti ha già scelto la scuola superiore a cui iscriversi e, tra questi, circa il 60% ha optato per un percorso tecnico-scientifico.

Fabbriche Aperte®, progetto promosso dall’Unione Industriali di Savona e sostenuto da Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, Fondazione De Mari, Provincia di Savona e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con il cofinanziamento della Regione Liguria – Fondo Sociale Europeo, si conferma un efficace strumento di orientamento e valorizzazione delle professioni tecnico-scientifiche. Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Giovani per la Scienza e il Consolato Provinciale di Savona – Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il progetto contribuisce ad accrescere la consapevolezza dei giovani sull’importanza delle discipline STEM, soprattutto tra le ragazze: oltre il 46% delle studentesse dichiara di voler intraprendere studi scientifici.

Il 64,5% del campione afferma di avere già un’idea chiara della professione futura, privilegiando lavori che offrano soddisfazione personale (80% delle ragazze contro il 28% dei ragazzi) più ancora che vantaggi economici. Tra le aspirazioni più diffuse restano le professioni sanitarie, accanto a un crescente interesse per il mondo animale, l’ingegneria, l’informatica e le attività di laboratorio scientifico.

Il 91% dei partecipanti ha giudicato molto interessanti le visite alle aziende, sorprendendosi per le innovazioni e le tecnologie osservate. Quasi unanime (95%) la consapevolezza che sviluppo sostenibile e scienza debbano procedere insieme per costruire il futuro. Quest’anno Fabbriche Aperte® ha portato oltre 1.150 studenti di 56 classi appartenenti a 19 istituti comprensivi del Savonese alla scoperta di 28 aziende del territorio, incontrando da vicino produzioni, eccellenze e realtà innovative.

Alla cerimonia di premiazione del progetto, tenutasi questa mattina al Teatro Chiabrera di Savona, era presente anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Ho avuto il piacere di portare il saluto della Regione alla seconda giornata dedicata alla cerimonia di premiazione di Fabbriche Aperte 2025. Un momento speciale, che celebra il percorso di oltre 1.150 studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia, protagonisti di un viaggio alla scoperta delle aziende savonesi, dell’innovazione e delle professioni del futuro. Durante le tre giornate, il 7 e l’8 ottobre a Savona, e il 21 ottobre a Cairo Montenotte, vengono premiati i 56 vincitori del gioco ‘Professionista del futuro’, selezionati per la loro curiosità, impegno e visione del domani. Sul palco, insieme a scuole, istituzioni e imprese, viene proiettato anche il TG Fabbriche Aperte 2025, che racconta con immagini e voci il percorso dei ragazzi nelle 28 aziende visitate. Fabbriche Aperte continua così ad essere un ponte tra scuola e impresa, un’esperienza che accende nei giovani la passione per il sapere, la tecnologia e il futuro del lavoro”.