Ex Conceria a Finalborgo, il sindaco Berlangieri e l’assessore Luzi: “Ancora troppi volumi”

Finale Ligure. L’amministrazione comunale finalese prende posizione in merito all’iter di approvazione del progetto urbanistico relativo all’ex Conceria di Finalborgo, un’area da molti anni degradata e per la quale è in corsa una procedura progettuale per la sua possibile e futura riqualificazione.

Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore piemontese Pico Maccario, che ha rilevato le aree, il sindaco Angelo Berlangieri e l’assessore all’Urbanistica Umberto Luzi hanno fornito alcune precisazioni: “Si è svolto un solo incontro interlocutorio, lo scorso anno, tra l’assessore Luzi e il soggetto proponente. In tale occasione, l’amministrazione ha espresso forti perplessità circa l’impatto volumetrico del progetto e la conformazione degli immobili previsti, ritenuti non coerenti con il contesto del centro storico di Finalborgo”.

“Si sottolinea che il progetto in questione era già stato avviato nel corso della precedente amministrazione”.

E ancora: “Nel pieno rispetto del proprio ruolo istituzionale e dei vincoli normativi vigenti, l’attuale amministrazione comunale conferma la volontà di tutelare l’equilibrio urbanistico e il valore paesaggistico del Borgo, salvaguardando al contempo l’interesse pubblico”.

“A tal fine, continuerà a monitorare con la massima attenzione ogni evoluzione legata al progetto e al percorso attuativo” concludono Berlangieri e Luzi.