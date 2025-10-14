E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 192, presentato da Jan Casella (Avs) che impegna la Giunta a proseguire l’impegno già avviato dall’assessore regionale mettendo in campo ogni iniziativa possibile, a livello istituzionale, sia attraverso la convocazione di un tavolo di confronto regionale, sia sollecitando l’apertura di un tavolo nazionale con il coinvolgimento di tutte le parti interessate per individuare soluzioni che evitino i licenziamenti e valorizzino il ruolo strategico dello stabilimento di Vado Ligure per l’economia e l’occupazione del territorio.

“La strategia di delocalizzazione è già in atto da anni, con la cessione di rami d’azienda e il progressivo trasferimento delle attività produttive verso Paesi con minori costi del lavoro, con conseguente desertificazione industriale e gravi ricadute sociali” si legge nel documento.

“Lo stabilimento di Vado non rappresenta un presidio isolato, ma è parte integrante di un sistema produttivo e portuale strategico per il territorio. Il territorio savonese, già colpito negli ultimi decenni da processi di deindustrializzazione, rischia di subire un nuovo colpo con gravi ripercussioni economiche e occupazionali. La riduzione di un terzo della forza lavoro nello stabilimento vadese comprometterebbe non solo le famiglie dei lavoratori coinvolti, ma anche la coesione sociale ed economica dell’intera area”.

“La vertenza Esso, tenuto conto delle difficoltà generali del settore manifatturiero savonese, richiede interventi tempestivi e coordinati, volti a tutelare i livelli occupazionali, a salvaguardare un presidio produttivo strategico e a valorizzare le attività industriali e portuali come risorsa chiave per il futuro del territorio” conclude l’ordine del giorno.

“Lo scorso settembre, la multinazionale Esso ha avviato la procedura di licenziamento per oltre trenta dipendenti dello stabilimento savonese. Questa decisione improvvisa ha provocato la reazione unanime dei lavoratori, che il 2 ottobre hanno organizzato un’assemblea straordinaria, seguita il giorno successivo da uno sciopero di otto ore e da un corteo, che ha raccolto anche il sostegno degli amministratori locali. Il 7 ottobre, nel primo incontro nella sede savonese dell’Unione Industriali, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti, avanzando possibili soluzioni alternative”, sottolinea Jan Casella.

Esso a Vado Ligure, presidio sotto l’Unione Industriali

“Chiediamo all’amministrazione regionale di adottare ogni iniziativa possibile, a livello istituzionale, per evitare questi licenziamenti, per tutelare un presidio produttivo strategico e per valorizzare le attività industriali e portuali come risorsa essenziale per il futuro del nostro territorio” conclude Casella.