Esso a Vado Ligure, venerdì sciopero di 8 ore. Il sindaco Gilardi: “Solidarietà ai lavoratori”

Vado Ligure. Si terrà domani, giovedì 2 ottobre, l’assemblea dei lavoratori del gruppo Esso a Vado Ligure dopo l’annuncio da parte dell’azienda delle procedure di licenziamento a seguito di una riorganizzazione a livello europeo del grupo petrolifero.

Secondo quanto appreso, nell’incontro di Rsu e sigle sindacali di categoria, sarà proclamato lo stato di agitazione e sarà proclamata una prima giornata di sciopero per venerdì prossimo, della durata di otto ore.

Intanto, arriva la presa di posizione dell’amministrazione comunale di Vado Ligure, che esprime forte preoccupazione: “Si tratta di una decisione che colpisce duramente le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, le loro famiglie e l’intero tessuto sociale della nostra comunità” afferma il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi.

“A nome del Comune manifestiamo piena solidarietà ai dipendenti – prosegue l’amministrazione – nella convinzione che la difesa dell’occupazione debba essere un obiettivo prioritario e condiviso, soprattutto per un gruppo di rilevanza internazionale come Esso. Rivolgiamo pertanto un appello all’azienda affinché apra una riflessione seria e responsabile non solo sui numeri legati al sito di Vado Ligure, ma anche sul suo ruolo strategico all’interno del comparto portuale e industriale del nostro territorio”.

“Questo stabilimento – aggiungono dal Comune – non è un presidio isolato: rappresenta un nodo essenziale di un sistema produttivo integrato, fatto di competenze e professionalità che costituiscono un patrimonio prezioso, da preservare e valorizzare. È assolutamente necessaria, quindi, la conferma del gruppo su investimenti e strategicità del sito”.

“Riteniamo inoltre indispensabile che la politica, in tutte le sue articolazioni, riconosca il valore e la delicatezza di queste situazioni, che rischiano di trasformarsi in vere e proprie crisi strutturali e industriali, spesso legate ai processi di transizione tecnologica con forti ricadute occupazionali. È urgente avviare una riflessione complessiva sulle politiche industriali e sulle produzioni strategiche, per non disperdere risorse che sono parte integrante del tessuto economico e sociale del Paese”.

“Questa vertenza – ricorda l’amministrazione – si inserisce in un contesto già segnato da altre crisi, come quella di Sanac, ancora irrisolta e legata alla vicenda Ilva, per la quale il Governo sta predisponendo un nuovo bando di acquisizione. Le difficoltà che colpiscono il settore manifatturiero e produttivo del nostro territorio richiedono risposte rapide, organiche e lungimiranti: se alcuni comparti registrano segnali positivi, altri attraversano fasi critiche che mettono a rischio la tenuta sociale ed economica“.

“Come amministrazione seguiremo da vicino l’evoluzione della vertenza Esso – promette il sindaco – mantenendo un dialogo costante con le parti sociali e le altre istituzioni, per favorire ogni possibile punto di incontro e accompagnare percorsi che conducano a soluzioni concrete e sostenibili. Auspichiamo che l’azienda, insieme alle parti datoriali, ai rappresentanti dei lavoratori e alle istituzioni, avvii un confronto costruttivo, finalizzato a garantire prospettive di sviluppo per il futuro”.

“Il futuro di Vado Ligure dipende anche dalla capacità di valorizzare le realtà industriali e portuali presenti, in un’ottica di crescita sostenibile e di tutela delle persone che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono al benessere della collettività e all’indotto del territorio” conclude Gilardi.