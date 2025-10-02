Esso a Vado Ligure, sciopero e corteo fino in Comune: martedì il faccia a faccia con l’azienda

Vado Ligure. Si è svolta oggi l’assemblea dei lavoratori del gruppo Esso a Vado Ligure dopo l’annuncio da parte dell’azienda delle procedure di licenziamento a seguito di una riorganizzazione a livello europeo del grupo petrolifero.

E’ stato confermato lo stato di agitazione e lo sciopero di 8 ore per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, della durata di otto ore.

La Rsu aziendale e le sigle sindacali di categoria annunciano battaglia per scongiurare il rischio di una ulteriore perdita di posti di lavoro nel territorio vadese e nel comprensorio.

Una quarantina sarebbero i lavoratori coinvolti, di cui almeno 30 addetti per l’ambito vadese.

Domani, i lavoratori si ritroveranno per un presidio presso lo stabilimento di Vado Ligure intorno alle 8 e 30: successivamente il corteo e la protesta dei lavoratori si sposterà davanti al Comune con la richiesta di un incontro al sindaco Fabio Gilardi. Proprio il primo cittadino, ieri, aveva espresso preoccupazione e solidarietà agli stessi lavoratori.

L’impianto Esso è considerato strategico all’interno del comparto portuale e industriale dell’area vadese. Per questo è stata formalizzata la richiesta di incontro immediato con il gruppo da parte delle organizzazioni sindacali: per martedì prossimo è fissato un primo confronto con le parti sociali presso l’Unione Industriali di Savona.