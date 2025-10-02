  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Stato di agitazione

Esso a Vado Ligure, sciopero e corteo fino in Comune: martedì il faccia a faccia con l’azienda

La protesta dei lavoratori arriverà sotto il palazzo comunale, in attesa del confronto con il gruppo sui livelli occupazionali

esso vado ligure

Vado Ligure. Si è svolta oggi l’assemblea dei lavoratori del gruppo Esso a Vado Ligure dopo l’annuncio da parte dell’azienda delle procedure di licenziamento a seguito di una riorganizzazione a livello europeo del grupo petrolifero.

E’ stato confermato lo stato di agitazione e lo sciopero di 8 ore per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, della durata di otto ore.

La Rsu aziendale e le sigle sindacali di categoria annunciano battaglia per scongiurare il rischio di una ulteriore perdita di posti di lavoro nel territorio vadese e nel comprensorio.

Una quarantina sarebbero i lavoratori coinvolti, di cui almeno 30 addetti per l’ambito vadese.

Domani, i lavoratori si ritroveranno per un presidio presso lo stabilimento di Vado Ligure intorno alle 8 e 30: successivamente il corteo e la protesta dei lavoratori si sposterà davanti al Comune con la richiesta di un incontro al sindaco Fabio Gilardi. Proprio il primo cittadino, ieri, aveva espresso preoccupazione e solidarietà agli stessi lavoratori.

L’impianto Esso è considerato strategico all’interno del comparto portuale e industriale dell’area vadese. Per questo è stata formalizzata la richiesta di incontro immediato con il gruppo da parte delle organizzazioni sindacali: per martedì prossimo è fissato un primo confronto con le parti sociali presso l’Unione Industriali di Savona.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.