Savona. Presidio sotto la sede dell’Unione Industriali di Savona per protestare contro i licenziamenti dei lavoratori di Esso di Vado Ligure, sito specializzato nella produzione di oli lubrificanti, attraverso la miscelazione degli oli di base, che giungono via mare dalle raffinerie.

Almeno un centinaio le persone presenti alla nuova protesta indetta sulla vertenza industriale. Nel frattempo si sta svolgendo l’incontro tra i sindacati e l’azienda.

Venerdì 3 ottobre i lavoratori hanno scioperato per otto ore: dopo il presidio davanti all’azienda è partito un corteo fino in Comune dove hanno incontrato il sindaco Fabio Gilardi.

Complessivamente il sito produttivo di Vado Ligure occupa 91 addetti e sono 30 i destinatari della procedura di licenziamento: resta la rabbia, l’amarezza e la preoccupazione tra i lavoratori, con riferimento alle decisioni aziendali di delocalizzazione della produzione.

Inoltre, l’impianto Esso è considerato strategico per il comparto portuale e industriale di tutto il comprensorio.

E in questi giorni non sono mancate le prese di posizione, anche a livello politico, in merito alla prospettiva dei licenziamenti che andrebbero a colpire il tessuto occupazionale del territorio vadese.