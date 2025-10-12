Esercitazione del Corpo Militare Volontario della Cri a Giustenice: “Momento che unisce formazione, servizio e spirito di comunità”

Giustenice. Questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha partecipato, insieme al sindaco Mauro Boetto, alla cerimonia conclusiva dell’esercitazione del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana tenutasi a Giustenice da venerdì scorso ad oggi.

“Dopo due intense giornate di addestramento in ambiente boschivo e urbano, con marce, simulazioni di soccorso e prove operative – ricorda Vaccarezza – oggi si è svolto un incontro con la popolazione per mostrare da vicino le attività e le competenze di questo reparto speciale della Croce Rossa e un momento solenne presso il monumento ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro e lo schieramento in formazione di tutto il personale partecipante”.

“Un’occasione importante per conoscere da vicino uomini e donne che, con dedizione e professionalità, si addestrano per essere pronti a intervenire in ogni emergenza, in Italia e all’estero. Un grazie sincero all’amministrazione comunale di Giustenice e al Centro di Mobilitazione Liguria per l’organizzazione impeccabile di questa tre giorni che unisce formazione, servizio e spirito di comunità” conclude Vaccarezza.